Adolescente é baleado após discussão no trânsito

22/01/2020 | 16:00



Jeans dos Santos Cordeiro Rodrigues, 17 anos, foi baleado ontem, após discussão no trânsito, na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André.

Segundo relatos do jovem, quando estava indo fazer uma entrega entrou breve discussão no trânsito, com piloto de uma motocicleta Burgman preta. Ambos desceram dos veículos e partiram para agressão física. O piloto da motocicleta foi embora e, em pouco tempo, retornou, atirando contra Rodrigues.

O homem disparou três tiros contra a vítima. O pai e irmão de Rodrigues presenciaram a situação, entretanto, não conseguiram anotar a placa do agressor.

O jovem foi encaminhado ao CHM (Centro Hospitalar Municipal) de Santo André, em quadro estável. O Diário aguarda a atualização do estado de saúde.

A equipe de investigação está recolhendo imagens de câmeras de segurança para identificar o atirador.