Comedy Central inicia as gravações de ‘A Culpa é do Cabral’

Miriam Gimenes



23/01/2020 | 07:05



A nova temporada do humorístico A Culpa é do Cabral começa a ser gravada hoje, às 15h, no Teatro Gazeta (Avenida Paulista, 900), em São Paulo. Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 100 e podem ser comprados na bilheteria do local ou no site www.sympla.com.br.

Entre as novidades desta edição, o programa vai contar com um novo cenário, 31 quadros inéditos e todo o calor de uma plateia repleta de fãs. No palco, Fabiano Cambota, Thiago Ventura, Nando Viana, Rodrigo Marques e Rafael Portugal estão no aquecimento para gravar 13 episódios inéditos, com duração de uma hora, interação com o público nas ruas, além de games inéditos e participações muito especiais: Tiago Abravanel, Thayse Teixeira, Fabio Rabin, Diogo Portugal, Afonso Padilha e Sheila Mello.

As gravações vão de hoje a domingo, às 15h, 18h30 e 22h e, no sábado, também terá às 11h30.