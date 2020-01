Costa vai ter cruzeiro especial para a Páscoa 2020

Redação

Do Rota de Férias



22/01/2020 | 15:18



Inédito na América do Sul, o roteiro de Páscoa da Costa Cruzeiros é uma opção para o brasileiro curtir o feriado com toda a família a bordo de um navio. A companhia marítima anunciou uma série de atrações capazes de agradar os hóspedes de todas as idades.

Cruzeiro Páscoa 2020

Durante oito noites, o navio Costa Fascinosa ganhará uma decoração temática. As crianças serão convidadas a participar e interagir em diferentes atividades. A programação infantil inclui caça ao tesouro, pintura facial, oficina de pintura de ovos, além de quizzes com a presença dos pais e familiares.

Também serão realizados eventos como festa temática com música ao vivo e duas missas, uma na Sexta-Feira Santa (10 de abril) e a outra no Domingo de Páscoa, em 12 de abril. Ainda durante o cruzeiro, o hóspede terá a possibilidade de reservar serviços exclusivos. Entre eles: tratamentos no spa à base de chocolate e degustação de doces e coquetéis especiais no Chocolate Bar.

A gastronomia promete ser uma importante atração na viagem. Menus customizados serão servidos nos jantares da Sexta-Feira Santa e da Páscoa. O bacalhau cozido à portuguesa, tradicionalmente preparado pelos brasileiros, será a estrela dos cardápios disponíveis na data, tanto no almoço quanto no jantar. Já no Domingo de Páscoa, o hóspede poderá saborear um café da manhã temático. Colomba Pascal, ovos de chocolate e diferentes tipos de doces irão compor o buffet matinal.

Com embarque em Santos (SP), o cruzeiro de Páscoa no navio Costa Fascinosa parte no dia 6 de abril e, em oito noites, visita as capitais da Argentina e do Uruguai. A embarcação tem capacidade para 3.800 hóspedes e reúne cinco piscinas, sete jacuzzis, 13 bares, cassino, teatro, cinema 4D, e o Spa Samsara, ambiente dedicado ao relaxamento e ao bem-estar.

Temporada de cruzeiros

Na galeria, confira os navios que estão na temporada brasileira.