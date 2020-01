Uber dará desconto em viagens realizadas no aniversário de São Paulo

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



22/01/2020 | 15:18



Para ajudar os usuários a aproveitar o aniversário de São Paulo (SP), a Uber vai dar até 66% de desconto em viagens realizadas ao longo do próximo sábado (25). A promoção, porém, só é válida caso o destino inicial ou final seja um dos pontos turísticos mais visitados em 2019 pelos paulistanos que utilizaram o aplicativo.

“Pensamos em como as pessoas se divertem e que tipo de categoria se adequa melhor a cada ocasião. Então, para os teatros do ranking, o desconto vai valer para a categoria Uber Black, que é o nosso produto mais exclusivo. Para as ruas de compras, devido à necessidade de carregar as sacolas, a categoria com desconto será o Uber Comfort. Para ir a parques, o desconto será aplicável a viagens de Uber Juntos. E para ruas boêmias, o desconto será para viagens Uber X”, explica Silvia Penna, gerente de operações da Uber em São Paulo.

Para ter acesso à promoção, o usuário deve inserir o código com o produto que deseja utilizar – UBERX466, COMFORT466, JUNTOS466 ou BLACK466. O limite é de duas viagens por pessoa – com desconto de até R$ 15 em cada uma – para a modalidade selecionada. É possível usar apenas um dos códigos por conta.

A seguir, você descobre os pontos turísticos mais visitados pelos usuários da Uber ao longo de 2019, bem como os lugares que vão receber desconto durante o aniversário da cidade de São Paulo:

Ruas boêmias

1. Rua Augusta

2. Rua Aspicuelta

3. Rua dos Pinheiros

Ruas de compras

1. Rua Oscar Freire

2. Rua José Paulino

3. Rua 25 de Março

Parques

1. Ibirapuera

2. Villa Lobos

3. Parque do Carmo

Teatros e casas de espetáculo

1. Theatro Municipal

2. Teatro Renault

3. Sala São Paulo

