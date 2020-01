Angelina Jolie não ligou para reencontro de Jennifer Aniston e Brad Pitt

22/01/2020 | 15:11



A internet explodiu no último domingo, dia 19, quando Jennifer Aniston e Brad Pitt foram fotografados juntos pela primeira vez após o divórcio em 2005. O flagra foi feito durante o SAG Awards, e depois de sua repercussão muitos fãs se perguntaram qual teria sido a reação da outra ex-esposa do ator, Angelina Jolie, ao saber do reencontro.

Uma fonte revelou ao site Hollywood Life que Angelina não ficou muito preocupada com o encontro de Brad e Aniston.

- Angelina não liga para a reunião de Jen e Brad no SAG. Ela já sabia que eles eram amigos e não iria deixar isso consumi-la. Isso já durou muito tempo. Ela seguiu em frente e não vai deixar que isso seja doloroso.

Angelina também não estaria a par das fofocas de Hollywood, já que tem dedicado seu tempo aos filhos e ao trabalho.

Os rumores de uma reaproximação - e até de um possível affair - entre Jennifer Aniston e Brad Pitt começaram a surgir depois que o ator compareceu ao aniversário da ex em fevereiro de 2019.