Sammy, esposa de Pyong Lee, diz por que aceitou que o marido entrasse no BBB 20 - mesmo grávida de oito meses

22/01/2020 | 15:10



Na última terça-feira, dia 21, Pyong Lee apareceu em um vídeo ao lado de sua esposa, Sammy Lee, em seu canal no YouTube. Mesmo confinado no Big Brother Brasil, o canal do hipnólogo continua ativo, e o último vídeo postado respondeu a uma pergunta bem interessante: por que Sammy aceitou que o marido entrasse no reality, mesmo estando grávida de oito meses?

O vídeo, claro, foi gravado antes de Pyong entrar na casa mais vigiada do Brasil. No bate papo com os seus seguidores, ele diz que recebeu um convite para participar da atração, mas que ponderou muito antes mesmo de contar para a esposa sobre essa possibilidade.

- Por que eu vou estressar ela com um negócio que pode ou não acontecer? Mas eu fiquei um pouco tenso, porque eu tinha esse objetivo. Eu queria muito, no passado, participar - tanto que eu testei fazer uma inscrição lá atrás, quando eu era adolescente -, e me surgiu a vontade de participar. Só que logo me jogaram o período. Eu falei Mano, não vai rolar. Bem na época do Jake nascer. E durante esse período, eu fiquei em oração. O conflito que estava entre saber que o BBB daria uma projeção grande de carreira, de alcance de público, de levar meu propósito, a minha mensagem, de poder fazer coisas melhores para a minha família futuramente, para a minha carreira... [Eram] oportunidades que eu já buscava.

Sammy, de início, apoiou a participação de Pyong, mas só depois descobriu que o reality aconteceria durante todo o restante de sua gravidez - e que o marido não estaria ao seu lado para ver o filho nascer.

- Eu pedi um tempo para orar e Deus colocou um peso no meu coração: olha o tanto de vidas que vocês vão alcançar de uma vez...

Depois, o mágico começou a explicar qual o seu propósito de vida: acabar com o mal do século. Pyong afirmou que doenças como a depressão e ansiedade estão cada vez mais em alta no mundo todo, e que ele pretende exterminar isso através da hipnose.

- Tenho certeza que futuramente ele [Jake, o filho] vai entender. Vamos criar ele bem, queremos deixar um legado para que ele possa continuar também com isso.

Por fim, o participante do BBB contou que confia na esposa durante esse tempo em que estarão separados.

- Ela é uma mulher forte que eu tenho certeza que vai conseguir passar por isso aqui fora. Vai passar pelo parto com uma pessoa que ela confia e eu vou deixar tudo preparado.