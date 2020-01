Universidade Estadual do Tocantins desiste do Sisu para selecionar candidatos

22/01/2020 | 15:10



A Unitins (Universidade Estadual do Tocantins) desistiu de utilizar o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC), para preencher 48 vagas de seu vestibular. Em comunicado divulgado pelo Facebook, a instituição informa que houve "problemas técnicos junto ao Sisu" e que aguardou retorno do MEC até segunda-feira, 20, para "habilitar a seleção", mas que não houve resposta.

Por isso, as vagas que seriam disponibilizadas pelo Sisu serão preenchidas pelo vestibular da própria instituição, realizado em dezembro de 2019. O jornal O Estado de S. Paulo aguarda manifestação do MEC.

No Facebook da Unitins, estudantes se manifestaram. Alguns criticaram a decisão da universidade, dizendo que o edital previa ingresso por meio do Sisu. Outros sugeriram a realização de um novo vestibular.

O Sisu é o sistema informatizado do MEC no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os estudantes com melhor classificação são selecionados, de acordo com suas notas no exame. Nesta edição, de acordo com o MEC, serão ofertadas 237.128 vagas em 128 instituições de ensino superior públicas.

As inscrições para o Sisu foram abertas na terça-feira, 21, e ficarão abertas até o domingo, 26, em meio a problemas no processamento de correção das provas. A revisão foi feita após ampla mobilização dos estudantes, que procuraram as redes sociais para reclamar da situação.

Segundo o MEC, cerca de 6 mil alunos tiveram as notas revistas.