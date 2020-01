DEM filia ex-secretários e crava candidatura própria em Mauá

Raphael Rocha

Do dgabc.com.br



22/01/2020 | 13:49



Ex-secretário de Saúde de Mauá e ex-titular de Relações Institucionais da cidade, Tchello Pierro e Coronel Paulo Barthasar se filiaram nesta quarta-feira (22) ao DEM se colocando como pré-candidatos à Prefeitura na eleição deste ano. O ato foi acompanhado pelo deputado federal Geninho Zuliani (DEM).

“São duas filiações importantes, um especialista na área da saúde e outro na área de educação. Sei que vão trabalhar bastante, teremos pesquisas para que, em julho, possamos anunciar quem será nosso candidato a prefeito. (A candidatura ao Paço) Está certa”, discorreu Geninho.

Em Mauá, o maior expoente do DEM é o vereador Manoel Lopes. Com o fim das coligações proporcionais para eleição legislativa, o grupo que acompanha o parlamentar teve de mudar de estratégia – costumava apoiar os adversários do PT e focar nas reeleições de Manoel (hoje no sétimo mandato consecutivo) – e pensar em uma campanha majoritária.

Tchello e Barthasar atuaram no governo interino da hoje vice-prefeita Alaíde Damo (MDB). O segundo nome, aliás, chegou a ser cotado para representar a então administração nas urnas no pleito deste ano. Ambos romperam com o clã Damo, que também está fora do comando do Paço: Atila Jacomussi (PSB) retornou ao cargo em setembro.

Segundo Geninho, o DEM fechou chapa com 25 homens e 14 mulheres para o Legislativo de Mauá. “Queremos emplacar três vereadores”, sintetizou. “Mauá por muitos anos foi administrada pelo PT e pela família Damo. Percebemos clima de renovação, de mudança, de necessidade de colocar a cidade em patamar diferente da qual ela se encontra.”

No Grande ABC, o DEM se prepara para ter mais um prefeiturável: o vereador Clauricio Bento, de Rio Grande da Serra. Nos demais municípios, a tendência é apoiar as tentativas de reeleição dos prefeitos Paulo Serra (PSDB-Santo André), Orlando Morando (PSDB-São Bernardo) e Adler Kiko Teixeira (PSB-Ribeirão Pires). Em São Caetano, Geninho declarou que o ex-prefeito Paulo Pinheiro tem portas abertas para se lançar ao Palácio da Cerâmica.