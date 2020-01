Do Diário do Grande ABC



22/01/2020



O popular k-pop sempre movimenta as redes sociais, principalmente com os fãs comentando sobre o estilo em suas postagens. Uma das plataformas mais utilizadas pelo público é o Twitter, que resolveu contabilizar o quanto seus usuários mundiais falam sobre o assunto.

O site avaliou que a música pop coreana foi assunto em cerca de 6,1 bilhões de tweets em todo o planeta ao longo da temporada de 2019. Segundo o levantamento especial, houve crescimento de 15% em relação as postagens realizadas em 2018.

Os brasileiros ficaram em sexto lugar no ranking. A liderança ficou com a Tailândia, seguida de Coreia do Sul, Indonésia, Estados Unidos e Filipinas.

A força do k-pop deve muito ao grupo BTS, um dos mais famosos do estilo. As contas dos sete cantores e dançarinos sempre revelam novidades da boy band para o público e não seria diferente no Twitter. Uma postagem publicada pelo perfil do grupo, em que o integrante Jungkook dança ao som da música Bad Guy, da cantora norte-americana Billie Eilish, foi a mais retweetada globalmente no ano passado. Detalhe que o BTS também foi o grupo de k-pop mais mencionado na rede social durante a temporada, a frente de EXO e GOT7.