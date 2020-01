22/01/2020 | 12:11



Príncipe Harry e Meghan Markle já estão oficialmente no Canadá após toda a polêmica da saída do casal da família real. E parece que tem gente da realeza que está bem feliz com isso.

De acordo com o site Radar Online, Kate Middleton e príncipe William gostaram da novidade. Segundo a publicação, o pai de príncipe George nunca teria aprovado a relação do irmão com a ex-atriz e agora está feliz que eles deixaram os compromissos com a coroa.

Uma fonte ainda teria dito:

- Eles estão tão felizes que a Meghan foi embora. Eles estão comemorando com certeza.

Babado!