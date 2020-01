Do Diário do Grande ABC



22/01/2020 | 12:09



A revista norte-americana Entertainment Weekly, especializada em cobertura sobre o mundo da cultura pop, revelou detalhes sobre The Ballad of Songbirds and Snakes (A Balada de Pássaros Cantantes e Cobras, em tradução livre para o português), prelúdio da história da saga literária Jogos Vorazes, de Suzanne Collins.

Segundo a publicação, a escritora desenvolve trama sobre a juventude de Coriolanus Snow, vilão da série. O romance irá explorar como o personagem, nascido em berço de ouro que busca criar seu próprio egado, se tornou o impiedoso líder da nação de Panem.

O livro se passa 64 anos antes da saga original, que tem Katniss Everdeen como heroína. Os acontecimentos prometem revelar detalhes dos chamados Dias Sombrios, período 10 anos depois da guerra que atingiu a América do Norte, mas antes de Panem ser tão poderosa.

Um trecho em inglês do novo livro pode ser lido no site da revista. A página também mostra uma ilustração da versão mais nova do personagem principal.

The Ballad of Songbirds and Snakes será lançado internacionalmente em 19 de maio de 2020. No Brasil, a obra será publciada pela Editora Rocco no Brasil, com previsão de chegar às lojas ainda no primeiro semestre.