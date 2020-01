Netflix anuncia remake em animação 3D do primeiro filme de 'Pokémon' em seu acervo

Do Diário do Grande ABC



22/01/2020 | 11:48



A Netflix revelou trailer em inglês de Pokémon: Mewtwo Strikes Back - Evolution (Pokémon: Mewtwo Contra-Ataca Evolução, em tradução livre para o português), remake do primeiro longa-metragem baseado no animê, lançado originalmente em 1998 e que chegou aos cinemas brasileiros em 2000. O título esteve em cartaz em salas no Japão em julho do ano passado e não é uma produção original da plataforma de streaming global.

O vídeo pode ser visto na página do YouTube. Não há informações se um trailer dublado será colocado on-line em futuro próximo.

A história revela detalhes do passado do misterioso e poderoso Mewtwo, um pokémon criado artificialmente a partir do DNA do lendário Mew. Ele se enfurece por saber que sua existência é resultado de um projeto científico e decide se vingar da humanidade ao montar exército de clones de diversas criaturas. Seu caminho cruza com o de Ash, que viaja pelo mundo na companhia de Misty, Brock e Pikachu.

O material chama a atenção por apresentar os personagens em formato de computação gráfica 3D, diferente do estilo de animação comum visto no seriado e em todos os outros filmes inspirados pela história.

Ainda sem título oficial no Brasil, Pokémon: Mewtwo Strikes Back - Evolution chega ao acervo da Netflix mundialmente em 27 de fevereiro.