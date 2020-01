Pearl Jam lança a música 'Dance of the Clairvoyants'

22/01/2020 | 11:44



A banda norte-americana Pearl Jam lançou na terça-feira, 21, a música Dance of the Clairvoyants (Dança dos Clarividentes, em tradução livre), o primeiro single de Gigaton, próximo álbum do grupo, com lançamento mundial previsto para 27 de março.

Com pouco mais de quatro minutos, a canção foi a primeira publicada pelo grupo desde o álbum Lightning Bolt, de 2013.

"Pearl Jam está de volta. Dance of the Clairvoyants foi uma tempestade de experimentações e colaborações reais. Nós abrimos algumas novas portas criativas e isso é empolgante", escreveu o baixista Jeff Ament na página oficial da banda no Instagram.

A novidade está entre os assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta quarta-feira, 22.

Alguns internautas afirmam que o novo hit - com ritmo dançante e fora dos padrões do subgênero grunge - é diferente do que o grupo, liderado por Eddie Vedder, está acostumado a criar.

A música Dance of the Clairvoyants pode ser conferida no seguinte endereço na internet:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=ss6mIGfyvXM&feature=emb_logo