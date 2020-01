Chevrolet vai importar novo lote do elétrico Bolt EV

Maria Beatriz Vaccari

O Bolt EV, carro 100% elétrico da Chevrolet, entrou em pré-venda no Brasil no final de 2019. Após comercializar todas as 50 unidades que foram trazidas ao Brasil, a montadora anunciou que irá importar um novo lote do modelo. A previsão é de que os carros comecem a chegar às 26 concessionárias do País a partir de fevereiro.

A versão única do Bolt EV trazida ao Brasil é a mais sofisticada, Premier, já equipada com as baterias de nova geração, que garantem autonomia média de até 416 quilômetros, de acordo com o ciclo norte-americano EPA. O modelo consegue acelerar de zero a 100 km/h em 7 segundos e usa um propulsor elétrico que entrega 203 cv de potência e 36,7 kgfm de torque em qualquer faixa de rotação.

“O Bolt EV reúne características que simbolizam a visão de futuro que temos do automóvel, e nos surpreendeu tamanho interesse inicial de consumidores pelo produto. Em comum, são pessoas conectadas à inovação, mobilidade e sustentabilidade”, diz Hermann Mahnke, diretor de marketing da GM América do Sul.

Atualmente, o modelo elétrico é ofertado em 12 cidades brasileiras: São Paulo, Campinas, São José dos Campos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Florianópolis, Joinville (SC), Recife (PE) e Vitória (ES). Em todas estas localidades, a marca irá disponibilizar, além da demonstração e do programa de test drive do produto, completa estrutura de serviços e manutenção.

