Veleiros oferecem roteiros temáticos pelo mundo

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



22/01/2020 | 11:48



A vantagem de conhecer o mundo a bordo de um veleiro de luxo é que a embarcação consegue ancorar em portos que, muitas vezes, não têm a estrutura necessária para receber grandes navios. Para deixar os passeios ainda mais interessantes, é possível optar por roteiros temáticos, como os oferecidos pela Star Clippers.

Quem busca relaxar pode embarcar no trajeto do veleiro Star Flyer, que vai oferecer aulas de ioga com a norte-americana Karen Rudolph, terapeuta há 25 anos e proprietária de uma escola de ioga. Programado para 23 de maio de 2020, o roteiro parte de Atenas, na Grécia, e percorre o Mediterrâneo por sete noites. Os preços partem de US$ 1.770 por pessoa.

Já os fãs de gastronomia podem aproveitar a programação temática do Royal Clipper, que oferece experiências culinárias com o chef italiano Armando Bisceglia. O roteiro, que custa a partir de 1.770 por pessoa, parte de Cannes, na França, em 19 de setembro de 2020, rumo a sete noites no Mediterrâneo.

