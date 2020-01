Novo filme do Pokémon chega à Netflix em fevereiro

Da Redação, com assessoria

22/01/2020



A Netflix e a Pokémon Company anunciaram nesta terça-feira (21) que o novo filme da franquia chegará à plataforma de streaming em 27 de fevereiro, quando é comemorado o Dia de Pokémon.

Chamado de “Pokémon, o Filme: Mewtwo Contra-ataca – Evolução”, é inspirado em uma das histórias mais populares da saga. Para quem não se lembra – ou não conhece –, pesquisadores decidem criar uma nova espécie a partir de um fóssil do Pokémon Mítico Mew. Assim nasce Mewtwo, que foi gerado para ser usado como ferramenta de destruição. O problema é que o Pokémon Lendário se torna consciente e decide se vingar dos criadores humanos. A novidade na história fica por conta do novo estilo de animação em CGI.

Vale ressaltar que o filme já estreou no Japão. Durante o fim de semana do seu lançamento, em julho do ano passado, faturou em torno de 553 milhões de ienes (cerca de R$ 19 milhões) e alcançou o segundo lugar na bilheteria.

A seguir, confira o trailer de “Pokémon, o Filme: Mewtwo Contra-ataca – Evolução”: