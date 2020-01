Samsung anuncia vendas de seu smartphone dobrável no Brasil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



22/01/2020 | 11:48



O Galaxy Fold chegou ao Brasil! O aparelho, que inaugurou a categoria de smartphones com telas dobráveis, com mais mobilidade e recursos multitarefas, estará disponível a partir desta quarta-feira (22), às 21h, até amanhã (23), também às 21h.

“Vivemos em uma época em que a experiência do usuário deve ser individualizada ao máximo, para que a tecnologia se adapte ao seu uso. O Galaxy Fold foi desenvolvido tendo essa máxima em mente, combinando recursos de smartphones e tablets para atender os novos usos que dispositivos móveis assumiram nos últimos anos”, afirmou Renato Citrini, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Comprometimento com o consumidor

Quem adquirir o smartphone dobrável da Samsung terá direito também aos Serviços Premium Galaxy Fold, um pacote exclusivo de serviços de atendimento ao cliente. A partir dele, os consumidores terão especialistas disponíveis 24 por dia, 7 dias por semana, fila expressa nas assistências técnicas, serviço leva e traz em caso de reparo do aparelho, e smartphone reserva em caso de assistência.

O primeiro smartphone com tela dobrável no país

Dono de um display imersivo Infinity Flex de 7,3 polegadas, o Galaxy Fold traz a inédita experiência com tela dobrável ao mercado brasileiro. O smartphone conta ainda com diversos outros recursos premium, como a tecnologia de compartilhamento de bateria sem fio, bateria dupla de 4380mAh e sensor de impressão digital na lateral. Ele estará disponível na cor Preto, com preço sugerido de R$12.999,00.

