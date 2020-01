Ney Matogrosso publica foto de parte íntima masculina e assusta seguidores

22/01/2020 | 10:10



Ney Matogrosso deu um susto e tanto nos seguidores! Segundo a colunista Fábia Oliveira, o cantor publicou uma foto de uma parte íntima masculina no Instagram. Poucas horas depois que o post foi feito ele já havia sido apagado, mas o tempo que ficou na rede social foi o suficiente para impressionar os fãs do artista, que comentaram não somente sobre o conteúdo sexual da publicação como também falaram sobre o tamanho avantajado do órgão sexual. Na legenda, Ney escreveu apenas: É meu.

Uma parte dos seguidores duvidou que o músico postaria algo assim e surgeriu que a conta dele teria sido invadida. A colunista entrou em contato com a assessoria do ex-Secos & Molhados, mas recebeu como resposta apenas que o artista não iria se pronunciar sobre o assunto. Por mais que Ney não tenha falado nada sobre o fato, os fãs dele fizeram questão de comentar e até fazer algumas piadas:

Ney matoGROSSO, brincou um internauta que se impressionou com o tamanho do órgão. Já outro escreveu:

Gente, era apenas a fotografia de um maravilhoso pênis. Parem de criar caso. Vocês são adultos e bem resolvidos. Sintam-se agraciados com a foto, não é todo dia que uma pessoa no vigor dos seus 70 anos recebe um nude.