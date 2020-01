Time Pipoca vence prova de resistência do BBB20 e ganha a imunidade da primeira semana

22/01/2020 | 10:10



Temos um resultado! Depois de mais de nove horas de prova, o time Pipoca venceu a prova de resistência do BBB20 e ganhou a imunidade da primeira semana do confinamento. Com isso, nenhum dos participantes do grupo de desconhecidos poderá ser votada no primeiro paredão, que será formado no domingo.

Antes de terem certeza do resultado, os participantes que ainda estavam na disputa preferiram se certificar de que a vitória era certa e, ao serem comunicados da vitória, eles comemoraram gritando muito.

Lembrando que até agora a casa está dividida ao meio por um muro, fazendo com que os participantes do grupo vencedor ainda não tenham conhecido quem está do lado do Camarote.

E aí, curtiu o resultado da prova?