Obituário - 22 de janeiro de 2020

22/01/2020



Quarta-feira, 22 de janeiro de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 16 de janeiro

Aparecida Alexandre Moreira, 76. Natural de Santo Antonio do Jardim (SP). Residia em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, sábado, dia 18 de janeiro

Genior Caravanti, 74. Natural de Ribeirão dos Índios (SP). Residia em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Grande ABC, em Mauá.



Santo André, domingo, dia 19 de janeiro

Cacilda Pereira dos Santos, 81. Natural de Itaperi (BA). Residia em São Paulo (SP). Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, segunda-feira, dia 20 de janeiro

Luzia Umbelina de Vasconcelos, 94. Natural de Salgueiro (PE). Residia no bairro Jardim em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yolanda Monteiro Silva, 87. Natural de Porto Ferreira (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Maria José Barcelos dos Santos, 87. Natural de Pouso Alegre (MG). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ismar de Mello Nunes, 82. Natural de São Sebastião do Paraíso (MG). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Divina Dallavalle, 81. Natural de Guaranésia (MG). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Alice Sebastiana Delalibera der Lira, 74. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Sônia Riveira, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Itaim, em São Paulo (SP). Dia 20, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).



Santo André, terça-feira, dia 21 de janeiro

Norma Augusta do Nascimento Perina, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 21. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sábado, dia 18 de janeiro

Angelina Maria Domingues, 94. Natural de São Roque (SP). Residia em São Roque (SP). Dia 18, em São Bernardo. Cemitério da Paz, em São Roque (SP).

José Ferreira de Souza, 86. Natural de Piatã (BA). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Antonio Mariano, 82. Natural de Bariri (SP). Residia no Jardim Jerusalém, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Everaldo Pereira Nascimento, 80. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Sonia Mara Azambuja Roese, 69. Natural de Porto Alegre (RS). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Edwar José Alves Rodrigues, 61. Natural de Santana de Cataguases (MG). Residia em São Paulo (SP). Dia 18, em São Bernardo. Cemitério São José, em Minas Gerais.



São Bernardo, domingo, dia 19 de janeiro

Ermogenia Rosa de Oliveira Ramos, 97. Natural de Veranópolis (RS). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Anna Zorzi Romanini, 91. Natural de Itápolis (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Erotildes Maria Pereira, 84. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Jovanice Cordeiro de Araujo, 80. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19. Crematório Vila Alpina.

Arthur Jorge Correia Rocha, 68. Natural de Mococa (SP). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério São João Batista, em São Paulo.

José Manoel de Albuquerque, 63. Natural de Nazaré da Mata (PE). Residia no bairro Taquacetuba, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério Parque dos Girassóis, em São Paulo (SP).



São Bernardo, segunda-feira, dia 20 de janeiro

Maria de Fátima Thomaz Carboneiro, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rio Grande, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

São Caetano, domingo, dia 19 de janeiro

Raimundo Genésio de Carvalho, 90. Natural de Paulistana (PI). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Francisca de Lima, 74. Natural de Santana (BA). Residia na Vila Alpina. Dia 19. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Plínio Eles, 61. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 19. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



São Caetano, segunda-feira, dia 20 de janeiro

Iolanda Puttini, 85. Natural de Santo Antonio do Jardim (SP). Residia no bairro Ipiranga, em São Paulo (SP). Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Osvaldo Aparecido Ruy, 75. Natural de Descalvado (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rosa Aparecida da Silva, 64. Natural de São Caetano. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, terça-feira, dia 21 de janeiro

Irene Ferreira dos Santos, 76. Natural de Salgueiro (PE). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Noé Higino da Rocha, 92. Natural de Itamonte (MG). Residia na Vila Nogueira. Dia 19, em São Bernardo. Vale da Paz.

Maria Leide Souto Ferraz, 60. Natural de Barra do Mendes (BA). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.



M A U Á

Eucilde Bulla, 87. Natural de Viradouro (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 20, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Amélia Gil Carvalho, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 20, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Euladio Pedro da Silva, 72. Natural de Divino das Laranjeiras (MG). Residia em Mauá. Dia 17, em São Bernardo. Dia 17, Vale dos Pinheirais, em Mauá.



RIBEIRÃO PIRES

Geraldo Azevedo Andrade, 67. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Policial militar. Dia 20, em Santo André. Cemitério São José.