Estreia do BBB20 tem casa dividida, primeira prova de imunidade e confirmação da casa de vidro

22/01/2020 | 09:10



Os BBB maníacos já podem ficar mais calmos. Isso porque a vigésima edição do reality show comandado por Tiago Leifert estreou na noite desta terça-feira, dia 21, e chegou com força total.

O primeiro dia de confinamento fez jus à história do programa que marcou gerações durante 19 edições e contou com um muro - que cai na próxima quarta-feira, dia 22 - dividindo a casa para instaurar o ar de mistério, estreitar relações e já acirrar a competição entre os recém-chegados da edição.

Os grupos já conhecidos do público, Pipoca e Camarote, viveram as primeiras emoções separados. De um lado, as pessoas anônimas, que se inscreveram no reality e participaram de seleções em todo o Brasil. Do outro, as personalidades das mais diversas áreas, convidadas do programa para integrar um time inédito no BBB. Foi assim que, na estreia, cada um dos grupos entrou na nova moradia temporária para viver o desafio em busca de um milhão e meio de reais.

Depois que os componentes de cada lado do muro estavam acomodados em suas respectivas partes da casa, o encontro entre os grupos aconteceu somente por voz. Sim, por enquanto os participantes podem se comunicar, mas não conseguem se ver nem ter contato físico: a apresentação entre os grupos foi feita oralmente, apenas. Por isso, o pontapé inicial do programa contou com diversas conversas entre os grupos, interações e emoções.

E é claro que não iria terminar por aí. O programa ainda contou com a primeira prova da edição, o que vai render imunidade para todo o grupo vencedor. Com isso, no domingo apenas integrantes do grupo perdedor poderão estar no paredão. A prova, por sua vez, consistiu na seguinte lógica: um participante precisa encher o copo com refrigerante, despejar o líquido em um copo maior que fica em cima de uma escada e pode passar a vez para o próximo participante da equipe continuar a jogada.

Mais: ao final do programa, Leifert ainda confirmou a existência de uma casa de vidro, sem passar mais informações sobre o fato.

E aí, quando será que começa o fogo no parquinho de fato?