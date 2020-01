Atividade do Comércio cresce 2,0% em 2019, diz Serasa Experian (3,3% em 2018)

22/01/2020 | 09:05



O Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian apresentou aumento de 2,0% de janeiro a dezembro de 2019 na comparação com o mesmo período do ano anterior. Essa expansão é menos intensa do que a observada em 2018, de 3,3%. No ano passado, a expansão foi impulsionada pelo setor de veículos, motos e peças, que teve alta de 8,4%, e pelo segmento de material de construção, que mostrou acréscimo de 4,6%.

Em dezembro ante novembro, o indicador teve queda de 0,1%, enquanto na comparação com o mesmo mês do ano anterior o avanço foi de 3,9%, com destaque para o crescimento de 6,8% de Tecidos, Vestuário, Calçados e Acessórios, o que a Serasa relaciona com a maior renda disponível no período por causa do 13º salário e da liberação do FGTS.

Um levantamento da Serasa mostra ainda que as vendas na semana do Natal (18 a 24 de dezembro) tiveram alta de 4,1% quando comparadas com o mesmo período de 2018. Esse é o segundo maior aumento desde 2014, ficando atrás de 2017. Em São Paulo, o crescimento das vendas na semana do Natal foi de 4,7%.