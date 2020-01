Envolto em mistério, Tigre pega São Bento no 1º de Maio

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



22/01/2020



Não é exagero dizer que a partida de hoje, às 20h, contra o São Bento, no Estádio 1º de Maio, marca uma nova era na história do São Bernardo FC. O time estreia elenco praticamente inteiro na Série A-2, agora sob gestão de Roberto Graziano, novo proprietário do clube, que terá Antonio Moreno Neto como presidente.



O mistério é tanto no Tigre que nem mesmo os jogadores que foram contratados foram anunciados oficialmente. A ideia é oferecer a mínima informação aos adversários na tentativa de surpreender. O que se sabe é que do time de 2019 as únicas peças que seguem são o lateral-esquerdo Fernando Júnior, que estava emprestado para a Ferroviária, e o meia atacante Léo Cereja, que estava cedido ao Coritiba.

Entre as caras novas estão os goleiros Moisés Júnior e Gabriel Gasparotto, os zagueiros Leandro Amaro, Luanderson e Lucas Gama, o volante Rodrigo Souza, os meias Helton Luiz, Léo Jaime, Willian Magrão, além dos atacantes Douglas e Zé Carlos. No total, o São Bernardo FC, que agora tem a Magnum como parceira, trouxe 24 reforços, ou seja, mais de duas equipes.



As peças foram escolhidas cuidadosamente pela parceira e pelo técnico Marcelo Veiga, que tem história no Bragantino e chega bastante prestigiado para comandar esse trabalho de ressurgimento do São Bernardo FC, que em 2019 se livrou do rebaixamento para a Série A-3 na última rodada,



A equipe vai usar a cidade de Atibaia para se preparar para as partidas e virá para São Bernardo apenas nos dias dos jogos. Ontem, para conhecer o gramado, o Tigre fez treino com portões fechados no Estádio 1º de Maio, local da partida de hoje.