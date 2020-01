Água Santa desafia São Paulo na estreia do Paulistão

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



22/01/2020 | 00:01



São Paulo e Água Santa chegam para a estreia do Campeonato Paulista em momentos bem distintos. Enquanto o clube do Morumbi ainda está em ritmo de pré-temporada, já que voltou aos trabalhos apenas dia 8 de janeiro, no Netuno parte do grupo treina desde o fim de 2019, o que supõe melhor condição física da equipe de Diadema para o jogo de hoje, às 21h30, no Morumbi.



No Tricolor será a primeira oportunidade de acabar com a desconfiança sobre o trabalho do técnico Fernando Diniz, que ganhou nova chance da diretoria. Sem reforços, o treinador não deve ousar na escalação. A novidade deve ser a entrada de Helinho na vaga de Antony, que está com a Seleção Brasileira olímpica.



Para um jogador em especial, a partida será diferente. O zagueiro Bruno Alves completa 100 jogos pelo Tricolor. “É motivo de orgulho para mim e minha família. Sabemos como batalhamos para chegar aqui. Completar 100 jogos pelo São Paulo é um orgulho. Acho que isso vai se criando dentro do elenco e dentro do grupo. Vou fazer três anos de São Paulo e é uma liderança boa”, comentou o zagueiro.



Do outro lado, o time que será escalado pelo técnico Fernando Marchiori é uma incógnita. O Netuno, que trouxe 17 reforços, se refugiou em Sorocaba durante a pré-temporada e hoje vai apresentar seu cartão de visitas. As principais dúvidas estão na lateral-esquerda, disputada por três jogadores com status de titular: Fabrício, Abner Felipe e Peri. No ataque também são várias opções para o treinador escolher.



Um dos titulares absolutos é o lateral-direito Luís Ricardo, que já jogou no São Paulo. Ele sabe bem a dificuldade que o time diademense vai encarar nesta primeira partida. “Eles devem atacar nos primeiros minutos por jogar em casa. Além de mim, há outros atletas experientes e que conhecem o peso de jogar um Paulistão . Todos sabemos que é importante iniciar a competição vencendo. Treinamos forte desde os primeiros dias do ano, o que foi ótimo para nos conhecermos melhor. Mas não vejo a hora de jogar”, concluiu o jogador de 36 anos.