Tom Hanks critica frase atribuída a ele sobre produto à base de maconha

21/01/2020 | 21:57



O ator Tom Hanks utilizou seu perfil no Twitter nesta terça-feira, 21, para criticar uma notícia falsa que atribuía a ele uma frase elogiando um produto feito com canabidiol, composto químico encontrado na planta Cannabis sativa.

No print, aparece a imagem de Tom Hanks caracterizado como o personagem do filme Sully - O Herói do Rio Hudson, com um texto em que supostamente afirmaria que após utilizar um produto à base de canabidiol "por duas semanas" ele estaria "sentindo como uma nova pessoa".

"Isso é falso, e uma mentira intencional. Eu nunca disse isso e nunca faria tal endosso", esclareceu Tom Hanks.

O canabidiol, também conhecido por CBD, é um dos mais de cem componentes da Cannabis sativa, nome científico da maconha.

Confira o tuíte original de Tom Hanks abaixo: