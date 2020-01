Kim descarta prefeiturável do MBL no Grande ABC

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



22/01/2020 | 08:01



O deputado federal e líder nacional do MBL (Movimento Brasil Livre), Kim Kataguiri (DEM), avisou que o foco do grupo no Grande ABC é eleger integrantes aos legislativos municipais – hoje não há representante do bloco nas sete cidades. O democrata descartou lançar um prefeiturável na região, dizendo que o deputado estadual Arthur Mamãe Falei (ex-DEM) será a aposta única majoritária do movimento na Região Metropolitana – será candidato na Capital.

Kim esteve na região ontem pela manhã, acompanhado por aliados que aspiram essas vagas levantando a bandeira do MBL – haverá postulantes em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Ribeirão Pires. Kim declarou que não haverá pressão para escolha de determinado partido para os seguidores do MBL. “Cada cidade tem realidade diferente. Não há imposição partidária. Até pelo fato de não haver mais coligação, a realidade local será predominante.”

Ele deu exemplo de Mamãe Falei, que foi expulso do DEM por não apoiar, como deputado estadual, o governador João Doria (PSDB). O parlamentar tem discutido com Podemos, Cidadania, PSL e Patriota o lançamento de sua campanha à prefeitura paulistana.

Kim visitou o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). O encontro serviu para o democrata oficializar o envio de R$ 3 milhões em emenda para a cidade, recurso que será dividido entre as áreas de saúde e educação, além de entidades assistenciais do município. “Serão R$ 1 milhão para custeio de saúde, outro R$ 1 milhão para entidades e R$ 1 milhão para a área de educação (aquisição de cinco ônibus educacionais). Também encaminhei R$ 1,5 milhão para custeio da saúde para São Caetano”, comentou o deputado, em visita ao Diário.

Kim disse que debateu o cenário eleitoral nacional com Paulo Serra. “Conversamos sobre o cenário conturbado, o discurso do presidente (Jair Bolsonaro) e alternativas que tentam surgir (nos outros campos políticos), inclusive o centro.

O prefeito tem alternativa parecida com a minha que, mantidas as condições de temperatura e pressão, está mantida a projeção de Bolsonaro e PT no segundo turno em 2022. Independentemente do candidato do PT.”