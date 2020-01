Túnel em São Bernardo está há oito meses alagado

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



22/01/2020 | 00:01



Não é de hoje que pedestres enfrentam dificuldades para circular por túnel que liga a Avenida Dr. José Fornari ao km 23 da Via Anchieta, na proximidades da sede da Volskwagen, em São Bernardo. Aqueles que precisam sair do bairro Demarchi e acessar o bairro Ferrazópolis não têm como utilizar a passagem subterrânea, que está completamente alagada. O problema, denunciado pelo Diário há oito meses, segue sem solução.

O túnel foi construído para facilitar a vida de trabalhadores da montadora e tem cerca de 50 metros de extensão. Além de alagar após fortes chuvas, o local não tem iluminação, pois a fiação elétrica foi furtada, e está repleto de lixo.

Em maio do ano passado, a equipe do Diário presenciou que, após chuvas, o túnel ficou alagado por pelo menos uma semana. Alguns pedestres preferem se arriscar e atravessar a Via Anchieta, visto que a passagem segura mais próxima é o Viaduto Padre Fiorente Elena, que fica cerca de um quilômetro longe da passagem subterrânea.

O motorista Francisco Adalberto, 64 anos, precisa pegar dois ônibus para seguir para o trabalho, já que não pode mais utilizar o túnel. Ao desembarcar em uma parada na Via Anchieta, prefere atravessar a rodovia movimentada para chegar ao ponto seguinte. “Isso é um verdadeiro descaso com quem precisa passar pelo local para ir e voltar do trabalho. Os responsáveis por essa passagem não fazem ideia do quanto nos ajudariam se retirassem essa água e arrumassem aqui.”

Já o aposentado Manoel Pereira, 72, que passa pelo local todos os dias, alega que nunca viu o local receber melhorias. “Sempre foi esse caos.” O pintor José Costa dos Anjos, 53, observa ainda que o túnel facilita a vida dos moradores e trabalhadores do entorno. “Do ano passado para cá piorou muito”, lamenta.

A Prefeitura de São Bernardo informou ter notificado a Ecovias – concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) – para cobrar os serviços de manutenção. Além disso, promete procurar representantes da Volkswagen para buscar solução para o local.

A Ecovias destacou que “o túnel em questão não é de sua responsabilidade” e que os problemas são resultado de vandalismo, que danificou a bomba de sucção do local, usada para evitar os alagamentos. Ainda assim, a empresa promete providências para realizar a drenagem da água. A previsão é a de que até hoje o local esteja em condições adequadas para circulação dos pedestres.