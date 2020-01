Buracos desafiam moradores há 15 dias em São Bernardo

Yasmin Assagra



22/01/2020 | 00:01



Moradores da Rua Santo Antônio, no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo, não dormem com tranquilidade há 15 dias. O motivo é um trecho da rua que afundou e ocasionou a abertura de dois buracos, o que pode causar acidentes.

Antônio Raiel, 74 anos, comenta que o trecho já afundou outras vezes e que emenda realizada no local voltou a ceder. “Na semana passada, a Prefeitura veio vistoriar os buracos. Depois disso, foram embora e mais nada foi feito”, lamenta.

Segundo a comunidade, motoristas costumam circular em alta velocidade pela via, que tem sentido único de direção (apenas subida) e isso preocupa a respeito de possíveis colisões. Os moradores acreditam que os buracos foram abertos por causa do fluxo intenso de caminhões na área, oriundos de construção próxima.

Para tentar sinalizar a área, a vizinhança colocou troncos de árvores, pedaços de vassouras e caixas de papelão nos buracos. “Na semana passada, só tinham as caixas de papelão, que afundaram com as chuvas. Uma moça, que subia com o carro, não viu o buraco. A sorte é que ela estava em baixa velocidade”, destaca o analista Eduardo Souza, 35. Ele observa ainda que a área é próxima de um buffet infantil e que, quando tem festa, diversos carros ficam estacionados próximos ao trecho. “Não consigo nem sair nem entrar em casa. É impossível”, reclama.

Os dois moradores lembram ainda que a rua sofre rotineiramente com falta de iluminação, o que aumenta o risco de acidentes. “Só queremos o que é de nosso direito. Essa rua está horrível”, finaliza o aposentado.

A Prefeitura de São Bernardo informou, por meio de nota, que os buracos “ foram ocasionados por serviços de manutenção da rede de esgoto”, feitos pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). A previsão é a de que o problema seja solucionado até o fim da semana.Também questionada, a Sabesp destacou que realizou o conserto do coletor de esgoto existente no local e que vai executar a reposição do pavimento da via ainda hoje.