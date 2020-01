Estudantes da região relatam falhas e lentidão no primeiro dia do Sisu

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



22/01/2020 | 00:01



As inscrições no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) do primeiro semestre de 2020 estão abertas, pela internet, desde ontem. Entretanto, estudantes do Grande ABC e de todo o País relataram lentidão e falhas para se inscrever no sistema.

Alguns candidatos publicaram “prints” de mensagem no site do Sisu que apontava “erro inesperado” e pedia para que eles tentassem se inscrever mais tarde. Às 9h, o sistema era o tema mais comentado do Twitter no País.

Morador de Santo André, Guilherme Luis Lopes Moreira, 17 anos, destacou que tenta desde a madrugada desta terça-feira acessar o site do Sisu, sem sucesso. “A tela de carregamento ficava rodando e aparecia apenas um espaço verde, sem opção para acessar a inscrição”, observou. Depois de aproximadamente uma hora, o problema observado foi outro. “Aparecia a mensagem de que as inscrições estavam encerradas”, reclama o estudante, que deseja concorrer a uma vaga no bacharelado em ciências e tecnologia da UFABC (Universidade Federal do ABC).

O candidato Bruno Osorio Gonçalves, 17, revela ainda que, depois de tentar por cerca de 20 vezes acessar o sistema, também buscou explicações para as falhas, no entanto, não conseguiu esclarecer junto ao MEC o que está acontecendo. “Esse Enem inteiro foi uma piada. É muito frustrante esperar tanto por isso e, no momento decisivo, só enfrentar problemas”, considera o estudante de Santo André, que deseja ingressar no bacharelado em ciências e humanidades na UFABC para cursar economia.

Pela manhã, em sua conta no Twitter, o ministro Abraham Weintraub publicou vídeo afirmando que o Sisu estava “funcionando normalmente” e que cerca de 500 mil inscrições haviam sido feitas. Mais tarde, entretanto, a assessoria de imprensa do MEC (Ministério da Educação), disse que a “instabilidade ocorreu devido ao grande número de acessos”. A expectativa é a de que o serviço seja normalizado em breve.

Os estudantes têm até as 23h59 (no horário de Brasília) do domingo para acessar o Sisu. O prazo se encerraria na sexta-feira, mas foi prorrogado pelo MEC por causa dos erros nas notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Nesta edição, serão ofertadas 237.128 vagas em 128 instituições públicas. No Grande ABC, são 2.508 oportunidades, sendo 2.008 na UFABC e 500 no campus Diadema da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

Os interessados devem se inscrever pelo site do Sisu e podem escolher até duas opções de curso. É permitido alterar a escolha durante o período de inscrições. A ordem de preferência de instituição, local de oferta, curso, turno e modalidade de concorrência deve ser especificada.