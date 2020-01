O Tulica em Mauá, sempre artilheiro

O jornalista Daniel Alcarria, integrante do Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol), oferece informações importantes sobre o saudoso craque Tulica.

“Nosso querido e imortal Tulica também é o maior artilheiro da história do Grêmio Esportivo Mauaense, com 41 gols marcados”, assinala Alcarria.

“Tulica jogou na várzea de Mauá após encerrar carreira. Atuou no Paulistinha e no São João”, acrescenta o jornalista, que estuda a história do futebol mauaense e tem descoberto informações até então perdidas nos arquivos dos clubes locais e armazenadas na memória dos esportistas.

A foto de hoje, salva por Daniel Alcarria, focaliza o centroavante Tulica campeão goiano pelo Vila Nova.

SEGUNDA RODADA

(Sábado, 18-2-2020 – divulgação: Mauricio Silva)

Icontafisco 9 x Unidos do Poliesportivo 0

Nacional 1 x GM 1

São Jorge 5 x Asa de Águia 0

Talebans 1 x Santo André 1

Diário há 30 anos

Domingo, 21 de janeiro de 1990 – Ano 32, edição 7282

Cultura & Lazer – Trabalho é arma e inspiração de bons escritores.

A repórter Jacqueline Enger descobre que grandes autores elegem o suor como seu gerador de ideias. “A ausência de métodos, praticada por Clarice Lispector, encontra poucos seguidores”.

Marcos Rey desprezava anotações: quando uma ideia é boa, a gente não esquece. O autor estava lançando o livro A Sensação de Setembro (opereta tropical).

Ignacio de Loyola Brandão, adepto dos caderninhos: anotações de títulos poéticos ou malucos, sobre livros e filmes, fragmentos. Loyola lançava O Homem que Espalhava o Deserto (infantojuvenil).

Jacqueline Enger também discorria sobre o método de criação dos seguintes autores:

- Carlos Drummond de Andrade

- Ernest Hemingway

- José J. Veiga

- Ferreira Gullar

- William Faulkner

- Geogers Simenon

- Péricles Eugênio da Silva Ramos

NOTA

Péricles Ramos (1919-1992). Poeta. Foi nosso professor de literatura na Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero. Como diretor técnico do Conselho Estadual de Cultura, foi um dos criadores do Museu de Arte Sacra de São Paulo, do Museu da Imagem e do Som e do Museu da Casa Brasileira.

Em 21 de janeiro de...