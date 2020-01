Vinícius Castelli



22/01/2020 | 00:00



O ano acaba de começar, mas Nando Reis está em clima de despedida. É que o artista encerra a turnê Esse Amor Sem Preconceito, em que divulga seu último disco, Não Sou Nenhum Roberto, Mas Às Vezes Chego Perto, com duas datas marcadas em São Paulo.

O cantor e compositor paulistano se apresenta sexta e sábado, a partir das 22h, no Tom Brasil (Rua Bragança Paulista, 1.281). Os ingressos custam de R$ 109 a R$ 239 e podem ser adquiridos por meio do site www.sympla.com.br e nas bilheterias do local.