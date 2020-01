Miriam Gimenes



22/01/2020 | 07:51



O Sesi Diadema (Av. Paranapanema, 1.500) oferece ao público duas opções de cursos artísticos gratuitos: iniciação musical e camerata de cordas, este último com foco em instrumentos como violino, viola de arco, violoncelo e contrabaixo acústico.

As inscrições podem ser feitas no local a partir do dia 28 até 15 de fevereiro. É necessário levar cópia de RG, CPF e comprovante de residência. Os cursos são de caráter não profissionalizante e os interessados devem ter conhecimentos prévios sobre música.