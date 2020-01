Irmã de Meghan Markle afirma que ela e príncipe Harry nunca serão felizes

21/01/2020 | 17:10



Samantha Markle, a meia-irmã de Meghan Markle, escreveu um enorme artigo para o jornal britânico The Sun na última segunda-feira, dia 20. Samantha resolveu falar sobre a saída de Meghan e o marido, príncipe Harry, da família real - e criticou duramente a irmã em seu texto.

Minha irmã invadiu a família real como um tornado. Com esta instituição histórica quase em colapso, precisamos perguntar se a paz pode realmente ser encontrada. Meghan conhecia os requisitos sociais para ingressar na Família Real. Deveria ter se perguntado se estava disposta e capaz de se comportar de acordo com as expectativas.

Samantha ainda defendeu o seu pai, Thomas Markle, e o ex-marido de Meghan, o diretor de cinema Trevor Engelson.

No entanto, em sua declaração, a rainha diz que está particularmente orgulhosa de como Meghan se tornou tão rapidamente uma da família. Sua Majestade está construindo pontes lá. Seria bom se Meghan pudesse fazer o mesmo. Ela poderia ter agradecido a bondade da rainha e do príncipe Charles. Ela poderia ter expressado gratidão ao próprio pai ou ao primeiro marido, Trevor, que lhe deu oportunidades de carreira. Minha irmã se tornou uma pessoa totalmente diferente, escolhendo a riqueza e a fortuna ao invés da família.

Ela ainda criticou as alegações de que Meghan estaria sofrendo racismo.

Sua decisão de sair não tem nada a ver com o comportamento da realeza, ou raça. O casamento dela com o príncipe Harry era tão simbólico para a unidade étnica. Os apoiadores que afirmam que um elemento racista forçou Meghan a sair estão frustrados porque a princesa esperada dos contos de fadas não deu certo.

A irmã da esposa de Harry ainda diz que a postura do casal não condiz com quem deseja ter uma vida mais reservada.

Nada sobre suas ações até agora sugere que eles realmente desejam uma vida privada fora dos holofotes. Eles desfilaram no tapete vermelho, tentaram fazer acordos com a Disney e se tornaram amigos dos Clooneys e de outras estrelas da lista A. Aclamar a revista Vogue, a moda e a indústria cinematográfica não é consistente em dar um passo atrás. O objetivo deles é fama e fortuna - ser de Hollywood.

Samantha também se mostra preocupada com o futuro de Archie Harrison, filho de Meghan e Harry.

É claro que Meghan se importa com Archie, mas eu me preocupo com o futuro dele. Não parece haver muita consideração dada a seus primos George, Charlotte e Louis, e com que frequência ele os verá. Harry colocou Meghan acima de seu irmão, pai e avó. Uma casa dividida não se suporta. Estou preocupado que Meghan e Harry nunca encontrem a verdadeira felicidade. Eles não conseguiram encontrar satisfação com a Família Real, serão capazes de encontrá-la longe deles?

E termina dizendo que não gosta da irmã.

Precisamos de sinceridade e dignidade de Meghan para encontrar a paz. Então, talvez, ela tenha a paz necessária para seguir em frente. Eu amei minha irmã, mas não gosto da pessoa que ela se tornou.

