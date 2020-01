Fátima Bernardes entrega se seus filhos têm ciúmes do namorado, Túlio Gadêlha

21/01/2020 | 17:10



Fátima Bernardes tratou de um assunto muito curioso no programa desta terça-feira, dia 21. A apresentadora fez uma matéria sobre o ciúmes que os filhos sentem dos pais - e envolveu até mesmo Ana Maria Braga na conversa. Antes mesmo do Encontro começar, Fátima apareceu em uma chamada com Ana Maria durante o Mais Você e perguntou se Louro José sentia ciúmes dela, já que a jornalista assumiu um namoro recentemente.

- Eu diria que não é de grande felicidade - do Louro, principalmente, brincou Ana Maria.

- Claro, tem que dividir!, argumentou Louro.

Mas Ana Maria não é boba e aproveitou para fazer a mesma pergunta para Fátima: será que os filhos dela sentem ciúmes de Túlio Gadêlha?

- Eu não percebo. Se tem, eles são ótimos atores, porque não noto não. Até me preocupo, porque se tiverem, é capaz de me enganarem. Acho eles bem tranquilos em relação a isso, respondeu Fátima.

A protagonista do Encontro é mãe dos trigêmeos Laura, Beatriz e Vinícius, de 22 anos de idade, frutos de seu relacionamento com William Bonner. Em uma foto, inclusive, estão Fátima, Túlio e Beatriz. Parece que eles se dão mesmo bem, né?