Taylor Swift revela que sua mãe está com um tumor no cérebro: - Nós não sabemos o que vai acontecer

21/01/2020 | 16:10



Taylor Swift deu uma entrevista bem honesta para a revista Variety e, além de falar sobre seu novo documentário, Miss Americana, que será lançado no dia 31 de janeiro na Netflix, a cantora também se abriu sobre diversos assuntos - dentre eles o estado de saúde de sua mãe.

Desde 2015, Andrea Swift tem lutado contra o câncer. Durante um dos tratamentos, a matriarca da família acabou descobrindo que tem, também, um tumor no cérebro.

- Para mim, ela é realmente como uma guia. Quase todas as decisões que eu tomo, eu converso com ela antes. Então obviamente foi muito importante falar sobre a sua doença. Ela estava fazendo quimioterapia, e isso já é algo difícil o suficiente para uma pessoa passar. Enquanto ela estava fazendo o tratamento, ela descobriu um tumor no cérebro. E os sintomas que uma pessoa sente quando tem um tumor no cérebro não são como nada do que já tínhamos passado antes com o câncer. Então foi um momento muito difícil para nós como família.

Taylor também contou que o estado de saúde da mãe também influenciou suas decisões profissionais. Taylor decidiu fazer uma turnê menor para o álbum Lover - que, inclusive, virá ao Brasil nos dias 18 e 19 de julho - para passar mais tempo em família.

- Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos qual tratamento iremos escolher. Foi apenas uma decisão que fiz no momento para o que está acontecendo agora.

Continuamos torcendo pela recuperação da mãe da cantora, né?