Lisboa, Porto e mais: 5 destinos para conhecer em Portugal

21/01/2020 | 15:48



Com paisagens maravilhosas e monumentos grandiosos, Portugal é uma ótima opção de destino para as próximas férias. Além da facilidade com a língua portuguesa, o país oferece muita cultura, música e opções gastronômicas deliciosas. O Rota de Férias reuniu cinco destinos lusitanos apaixonantes. Confira!

5 destinos para conhecer em Portugal

Lisboa

Lisboa encanta com seus grandes monumentos e suas ruas animadas. A capital portuguesa é um destino ideal para toda a família, já que possui passeios divertidos para os pequenos e adultos, como o Oceanário de Lisboa e a região de Belém. Durante quatro dias, os viajantes podem conhecer mais da história e se esbaldar com a culinária do país. Confira o roteiro completo por essa cidade europeia aqui.

Porto

Conhecida pelo vinho, a cidade do Porto é uma região animada com atrações para todos os gostos. Em três dias na região da Ribeira, os viajantes conseguem visitar o centro histórico, desfrutar da gastronomia local e conhecer Vila Nova de Gaia – município vizinho localizado do outro lado do Rio Douro. Além de conhecer as Igrejas de Santa Clara e a Sé, os turistas podem dar um pulo na Livraria Lello e Irmão e ir ao Mercado do Bolhão.

Cascais e Estoril

Para os viajantes que desejam conhecer mais cidades e não têm tanto tempo, fazer um bate volta às cidades de Cascais e Estoril é uma ótima pedida. Para quem estiver em Lisboa, é só pegar um trem até as cidades para conhecer os pontos mais famosos desses destinos em um dia. Em Cascais, os turistas podem visitar o Centro Histórico e até pegar uma praia. Já no Estoril, o mais interessante é caminhar pela cidade, almoçar à beira-mar e conhecer o Cassino Estoril.

Sintra

Cheia de palácios e quintas maravilhosas, Sintra é um local interessante para os apaixonados por arquitetura. Os Castelos dos Mouros, o Palácio Nacional de Sintra e o Palácio da Pena são algumas das construções que os viajantes podem visitar pela cidade. Além disso, num bate e volta ao município, é interessante caminhar pelas ruas medievais e e comer um travesseiro, doce tradicional da região, no Café A Piriquita. Para saber como chegar à Sintra e como andar pela cidade, acesse o roteiro aqui.

