Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



21/01/2020 | 15:48



Em 2020, Tóquio, no Japão, será palco dos Jogos Olímpicos. O evento esportivo, que é realizado de quatro em quatro anos desde 1896 (vale destacar que algumas edições foram canceladas por conta das guerras mundiais), passou por cidades de diferentes partes do mundo. Na galeria, veja os destinos que já foram escolhidos para sediar as Olimpíadas.

Cidades escolhidas como sede dos Jogos Olímpicos