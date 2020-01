Pabllo Vittar critica censura em clipe de Parabéns

21/01/2020 | 15:10



Pabllo Vittar está enfrentando uma nova dificuldade em sua carreira profissional. O clipe de Parabéns, sua parceria com Psirico, foi censurado pelo YouTube por conteúdo impróprio, e a partir de agora só é possível assisti-lo após o usuário confirmar que é maior de idade - o que acaba diminuindo as visualizações do hit, que é uma das apostas da drag queen para o Carnaval 2020.

Em seu Instagram, Pabllo se mostrou chateada com o ocorrido, e disse que a explicação dada pela plataforma para a censura foi de que a drag está segurando um copo de vodca em uma das cenas. Ela disse:

- Recebemos uma restrição de idade no clipe de Parabéns porque eu estou segurando um copo de vodca, sendo que já havia uma mensagem escrito beba com moderação. Mas mesmo assim quiseram restringir pra maiores de idade o meu clipe, que eu tanto trabalhei, que dei duro por dias para fazer esse projeto. E a gente sabe também que tem vários videoclipes muito mais nocivos, muito mais explícitos no YouTube, e não são restritos, banidos, nem sequer são lembrados. Mas atacam a drag queen a torto e a direito, não vamos deixar isso acontecer.

Ela continuou, dizendo que irá recorrer na justiça pelo direito de exibir o videoclipe sem restrições etárias.

- Diga não a censura seletiva, gente, preciso da ajuda de vocês. E quero que vocês saibam que isso não vai ficar assim. Vou recorrer na justiça, vou usar todos os meios que eu puder pra trazer de volta meu clipe pro YouTube para que todo mundo possa ver, porque não tem nada demais lá que não tenha em outro clipe do nosso país.

Apesar da explicação dada pelo YouTube, muitos fãs da Pabllo acreditam que a censura tenha tido cunho homofóbico - e um desses posts foi compartilhado pela própria drag em seu Instagram. Eita!