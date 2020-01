Ozzy Osbourne revela que está com Mal de Parkinson

21/01/2020 | 14:11



Ozzy Osbourne revelou na manhã dessa terça-feira, dia 21, que sofre do Mal de Parkinson. Em entrevista ao Good Morning America, o líder do Black Sabbath e Sharon Osbourne, mulher e empresária, esclareceram os boatos a respeito de sua saúde.

- Tem sido muito desafiador para todos nós, disse Ozzy.

Aos 71 anos de idade, ele foi hospitalizado três vezes em 2019. Primeiro por conta de uma gripe em fevereiro, depois caiu em casa em abril e teve que passar por uma cirurgia. Foi durante esses exames que a família ficou sabendo da doença de Parkinson.

- É PRKN2. Há tantos tipos diferentes de Parkison. Não é uma sentença de morte, mas afeta certos nervos do corpo. É como se você tivesse um dia bom, outro dia bom e um muito ruim, explicou Sharon.

A última internação de Ozzy aconteceu em outubro, quando ele precisou fazer uma cirurgia na mão para tratar de uma infecção. Em todas as três vezes, o cantor precisou adiar os shows de sua turnê solo.

O problema de saúde fez com que a família ficasse mais unida:

- Todos nós reaprendemos muito um sobre o outro, disse Kelly, filha do casal, que também estava presente na entrevista.

O cantor também falou sobre os shows adiados:

- Vindo de uma classe trabalhadora, eu odeio decepcionar as pessoas. Odeio não fazer meu trabalho. Quando vejo minha esposa e meus filhos indo trabalhar, todo mundo está fazendo algo e tentando ser útil para mim. Isso me deixa triste, porque não posso contribuir com a minha família. Mas estou muito melhor agora do que em fevereiro passado. Eu estava em estado de choque, desabafou.

Com o apoio da família, Ozzy está procurando tratamentos e médicos fora dos Estados Unidos.

- Chegamos a um ponto que temos todas as respostas que podemos obter aqui, afirmou Sharon, revelando na sequência que eles estão com consulta marcada com um médico na Suíça em abril.