Sabrina Sato faz primeira gravação no palco do Domingo Show e traz a mãe para ser apresentadora

21/01/2020 | 14:11



Na última segunda-feira, dia 20, Sabrina Sato começou os trabalhos de 2020 e fez a sua primeira gravação no palco do Domingo Show, o seu novo programa na TV Record! O momento foi ainda mais especial, pois contou também com a presença de Kika Sato, a mãe da beldade, que também se arriscou como apresentadora!

Sobre a volta aos palcos, a companheira de Duda Nagle informou o seguinte:

- Foi muito feliz subir ao palco de novo, pela primeira vez no cenário do Domingo Show. Estou ansiosa, porque a gente está trabalhando desde o ano passado com as criações dos quadros. Vai ser muito especial, estou ansiosa!

Quando foi a vez de falar sobre sua mãe, a apresentadora não poupou elogios:

- Minha mãe sempre foi aquela que jogou junto, disse, acrescentando que puxou dela seu lado comunicativo.

Aliás, enquanto dona Kika gravava o seu momento como apresentadora, a mamãe de Zoe incentivava com gritos:

- Arrasou, mãe!!!, dizia, o que divertia a plateia!

O Domingo Show estreia no dia 8 de março, na Record.