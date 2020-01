Mayra Cardi chora e diz que é muito diferente de Arthur Aguiar: Fui perdendo a minha identidade pra agradar ele

21/01/2020 | 12:11



Mayra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, pegou os seguidores de surpresa no Instagram na última segunda-feira, dia 20, para fazer um longo desabafo sobre sua vida. Emocionada, a coach aparece chorando em alguns momentos do vídeo, enquanto reflete sobre as escolhas que fez para a própria vida e que hoje a machucam de alguma forma.

-

Eu não dou mais conta de fingir, de certa forma... Tenho estado muito sufocada comigo mesma. Essa conversa está engraçada, até parece um término de namoro...talvez seja! Eu fiz escolhas na minha vida e em algum determinado momento eu achei que daria conta delas e a verdade é que eu não dei, não estou dando. Na prática eu dou conta de todas minhas funções, maternidade, mulher, mãe, amiga, empresária, neta.. de tudo.. mas não sobrou espaço para mim mesma. Eu me sinto sufocada dentro das minhas próprias escolhas e minha vida e porque eu quis, porque sou muito exigente e quis sempre a perfeição, começou ela.

E continuou:

- Quando topei engravidar, eu falo assim porque era um sonho do Arthur, eu não queria mais filhos, foi muito difícil, foi uma escolha muito dolorida entre deixar de ter o que eu queria e sonhava, para viver o sonho dele. eu estava extremamente realizada. Meu filho já tinha 18 anos, então eu ia começar a viver minha vida, porque não tive adolescência. eu nao saia com minhas amigas, não bebi, não baguncei, nao cheguei de madrugada, não dei para todo mundo que queria dar. eu quase nao dei, devia ter dado mais, devia ter saído mais, curtindo mais.. eu não fiz isso porque eu estava sendo mãe. Quando finalmente eu ia viver a vida, não necessariamente dessa forma, eu gosto muito de viajar, viver... quando isso ia acontecer, o arthur veio com essa proposta de ter filho. Eu pensei será? Eu não vivi nada disso e não vou viver nada. Foi difícil essa escolha, porque eu demorei para aceitar e querer, explicou.

Mayra também revela uma frustração por não conseguir se dividir entre as tarefas de mãe e sua própria vida:

- Eu não sou capaz de ser inteira para minha filha. Eu to deixando de ser inteira para mim. Nu não durmo, eu vivo sempre para o outro. Pra minha filha, pro meu marido, meu filho, meus clientes, pra minha família e não vivo para mim. Essa coisa de não dormir me acarretou num problema sério de saúde, eu to com todos meus hormônios inexistentes...

Ela ainda pediu desculpa pelo desabafo, mas disse que ter dado esse passo é importante para ela mesma:

- Desculpa o desabafo, mas pensei que talvez fazendo isso para vocês, eu conseguiria ser mais honesta comigo. fiz escolhas que não estão sendo fáceis para mim mesma. E eu to completamente saber sem para onde ir em todos os sentidos.

Ela esclareceu também que está tudo bem entre ela e o marido, o ator Arthur Aguiar. No entando, ponderou que os dois possuem personalidades muito diferentes, o que contribuiu para que ela se sentisse dessa forma hoje em dia:

-

Eu e o Arthur não brigamos, nunca briguei de falar alto. É bizarro como a gente é equilibrado, educado. A gente é muito diferente mesmo. Isso é uma coisa que pesa muito para mim. Eu amo ele, sou apaixonada por ele e ele por mim, mas ele é mais quietinho, mais reservado.. não só nas redes sociais, mas na vida. Ele gosta de silêncio, ele fala baixinho, eu falo alto, grito, falo da minha vida. E ele mantém uma certa distância. Eu acabei perdendo minha identidade para agradar ele e hoje eu já nem sei mais quem eu sou. Todo mudo sabe o quanto eu sou alto astral e faz muito tempo que eu não sou eu mesma. Todas as minhas escolhas me colocaram num lugar em que eu desconheço. Preciso parar, pensar e entender minha nova vida, minhas novas escolhas, ver se eu sou capaz de viver para mim novamente. Fazer isso já é um grande passo, até mesmo porque o arthur não vai aprovar, ele odeia que falem da vida dele e mal ou bem eu faço parte da vida dele. Eu não quero magoar pessoas, como meu marido por exemplo, sou apaixonada por ele. temos uma relação muito legal, mas somos muito diferentes e acho que talvez esteja na hora de olhar um pouco para mim e se ele não gostar paciência.

Mayra também disse que daqui para frente as coisas devem mudar em sua vida, mas não deu detalhes de como isso irá acontecer. Por enquanto, Arthur não se manifestou publicamente sobre o assunto:

- Precisava me libertar das minhas próprias mascaras. como sou muito honesta e transparente, eu tenho sumido por periodos daqui porque nao sou capaz de fazer de conta. prefiro nao aparecer. Esse mundo de artista é muito de fazer de conta, as pessoas fingem muito. gostaria só de deixar aqui, meu relato de que eu sou uma pessoa normal, como todas as outras, uma mãe extremamente superprotetora como muitas. eu não sei o que vai ser da minha vida daqui para frente.. essa semana vou pensar quem eu sou, vou fazer uma viagem sozinha e tudo vai mudar por aqui. quero voltar a ser eu mesma, finalizou.