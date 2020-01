Jonathan Couto se revolta após ver filha com Letícia Almeida chamando o marido da atriz de pai: Alienação parental o nome disso

21/01/2020 | 12:10



Mal esfriou a história da suposta nova traição de Saulo Poncio e a família já possui uma nova polêmica! Dessa vez, Letícia Almeida, ex de Jonathan Couto, que está grávida de Bruno Daltro, publicou um vídeo mostrando sua barriga. Ao fundo é possível ver sua filha, Madalena, fruto do relacionamento com Jonathan, chamando Bruno de papai.

O vídeo foi repostado por um fã-clube da família Poncio, que disse o seguinte na legenda:

Gente, esse Storie que o Bruno postou, é impressão minha ou a Madah chama ele de papai? Para quem não sabe, a Madah não chamava o Bruno de pai e sim pelo nome dele.

Nos comentários, porém, quem não gostou nem um pouco disso foi o pai de Madah, Jonathan, que disse:

Alienação parental o nome disso.

Para quem não sabe, alienação parental caracteriza-se como toda interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos pais, pelos avós ou por qualquer adulto que tenha a criança ou o adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, segundo o site do Ministério Público do Paraná.

Ainda de acordo com esse fã-clube, a própria Letícia se pronunciou por meio de seu Stories ao postar a foto de uma advogada indicando que falsa acusação de alienação parental é crime, mas depois apagou o post.

Jonathan está em um relacionamento com Sarah Poncio, irmã de Saulo. Em 2018, ele teve um affair com Letícia Almeida, que na época namorava Saulo Poncio. Madalena é fruto desse caso e, por um tempo, não se sabia exatamente de quem a pequena era filha.