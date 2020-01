Kim se reúne com Paulo Serra para tratar de emendas a Sto.André

Raphael Rocha

Do dgabc.com.br



21/01/2020 | 12:08



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), recebeu na manhã desta terça-feira (21) o deputado federal Kim Kataguiri (DEM), líder do MBL (Movimento Brasil Livre). O encontro serviu para o democrata oficializar o envio de R$ 3 milhões em emenda para a cidade, recurso que será dividido entre as áreas de saúde e educação, além de entidades assistenciais do município.

“Será R$ 1 milhão para custeio de saúde, outro R$ 1 milhão para entidades e R$ 1 milhão para a área de educação (aquisição de cinco ônibus educacionais). Também encaminhei R$ 1,5 milhão para custeio da saúde para São Caetano”, comentou o deputado, em visita ao Diário.

Kim disse que debateu o cenário eleitoral nacional com Paulo Serra. “Conversamos sobre o cenário conturbado, o discurso do presidente (Jair Bolsonaro) e alternativas que tentam surgir (nos outros campos políticos), inclusive o centro. O prefeito tem alternativa parecida com a minha que, mantidas as condições de temperatura e pressão, está mantida a projeção de Bolsonaro e PT no segundo turno em 2022. Independentemente do candidato do PT.”



Integrante do MBL de Santo André e pré-candidato a vereador, Márcio Colombo acompanhou a atividade. Em 2016, Kim apoiou a candidatura de Paulo Serra ao Paço.