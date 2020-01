Jethro Tull se apresenta no Brasil

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



21/01/2020 | 11:59



Precursor de mistura entre folk e rock, o veterano cantor, compositor e flautista Ian Anderson volta ao Brasil acompanhado de seu grupo, o britânico Jethro Tull. A banda se apresenta em São Paulo dia 27 de junho, a partir das 21h, no Tom Brasil (Rua Bragança Paulista, 1.281). As entradas custam de R$ 190 a R$ 680 e podem ser comprados pelo site www.eventim.com.br.

Acompanhado pelos músicos David Goodier (contrabaixo), John O’Hara (teclados), Joe Parrish (guitarra) e Scott Hammond (bateria), Ian Anderson chega com a turnê The Prog Years 2020 e repassa carreira que começou no fim dos anos 1960. Temas de discos como Stand Up, Benefit, Aqualung, Thick As A Brick, Passion Play não ficam de fora do espetáculo.

Além da Capital paulista o Jethro Tull se apresenta em Curitiba, dia 25 de junho, no Teatro Positivo, e Porto Alegre, dia 26 de junho, no Teatro Araujo Viana.