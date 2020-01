Placas do Mercosul serão obrigatórias a partir de 31 de janeiro

Leo Alves

Do Garagem360



21/01/2020 | 11:48



Parece que a novela envolvendo as placas do Mercosul vai chegar ao fim. Após seis adiamentos, ela se tornará obrigatória a partir do dia 31 de janeiro em todos os estados do País. Dessa forma, cumpre-se a Resolução nº 780/2019 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), criada em julho do último ano.

Placas do Mercosul

As placas com o novo padrão já são utilizadas na Argentina e no Uruguai. Em breve, devem ser implementadas no Paraguai e na Venezuela. No Brasil, a primeira adoção foi anunciada em 2014, e deveria entrar em vigor em janeiro de 2016. Porém, foi adiada para 2017, sendo novamente postergada, já que os estados precisavam se adaptar e credenciar as fabricantes dos novos modelos.

Atualmente, apenas Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Rondônia utilizam a nova placa.

Com a obrigatoriedade em todo o território nacional, a placa do Mercosul será utilizada no primeiro emplacamento. No caso dos veículos que tiverem com a placa antiga a mudança só é necessária em caso de alteração de município ou unidade federativa, ou caso haja roubo, furto, dano ou extravio da placa. Quem quiser fazer a troca voluntária também pode fazer.

Novo padrão

O novo padrão segue as medidas dos modelos atuais, mas é caracterizado por sempre ter o fundo branco com o topo em azul. Ela utiliza quatro letras e três números, não tem mais a cidade e o estado de origem do veículo, restando apenas a bandeira e o nome do Brasil, além do brasão do Mercosul.

Agora é a cor da fonte que passa a diferenciar o tipo de veículo: preta para os de passeio, vermelha para os comerciais, azul para os carros oficiais, verde para veículos em teste, dourado para automóveis diplomáticos e prateado para os veículos de colecionadores.

Há também um QR Code contendo números de série e acesso às informações do banco de dados do fabricante e estampador da placa.

Placas de trânsito

E por falar em placas, confira na galeria o significado das placas de trânsito.

Foto: Reprodução Sentido proibido Foto: Reprodução Parada obrigatória Foto: Reprodução Motorista deve dar preferência Foto: Reprodução Proibido virar à esquerda Foto: Reprodução Proibido virar à direita Foto: Reprodução Proibido retornar à esquerda Foto: Reprodução Proibido retornar à direita Foto: Reprodução Proibido estacionar Foto: Reprodução Estacionamento regulamentado Foto: Reprodução Proibido parar e estacionar Foto: Reprodução Proibido ultrapassar Foto: Reprodução Proibido mudar de faixa ou pista da esquerda para direita Foto: Reprodução Proibido mudar de faixa ou pista de direita para a esquerda Foto: Reprodução Proibida a circulação de caminhões Foto: Reprodução Proibido o trânsito de veículos automotores Foto: Reprodução Proibido o trânsito de veículos de traço animal Foto: Reprodução Proibido o trânsito de bicicletas Foto: Reprodução Proibido o trânsito de tratores ou máquinas de obra Foto: Reprodução Peso bruto total máximo permitido Foto: Reprodução Altura máxima permitida Foto: Reprodução Largura máxima permitida Foto: Reprodução Velocidade máxima permitida Foto: Reprodução Proibido acionar buzina ou sinal sonoro Foto: Reprodução Alfândega Foto: Reprodução Uso obrigatório de correntes Foto: Reprodução Conserve-se à direita Foto: Reprodução Sentido de circulação da via ou pista Foto: Reprodução Passagem obrigatória Foto: Reprodução Vire à esquerda Foto: Reprodução Vire à direita Foto: Reprodução Siga em frente ou à esquerda Foto: Reprodução Siga em frente ou à direita Foto: Reprodução Siga em frente Foto: Reprodução Ônibus, caminhões e veículos de grande porte devem se manter à direita Foto: Reprodução Duplo sentido de circulação Foto: Reprodução Proibido trânsito de pedestres Foto: Reprodução Pedestre deve andar pela esquerda Foto: Reprodução Pedestre deve andar pela direita Foto: Reprodução Circulação exclusiva de ônibus Foto: Reprodução Sentido de circulação da rotatória Foto: Reprodução Circulação exclusiva de bicicletas Foto: Reprodução Ciclista deve se manter à esquerda Foto: Reprodução Ciclista deve se manter à esquerda Foto: Reprodução Pedestres à direita e ciclistas à esquerda Foto: Reprodução Pedestres à esquerda e ciclistas à direita Foto: Reprodução Proibida a circulação de motocicletas, ciclomotores e motonetas Foto: Reprodução Proibido o trânsito de ônibus Foto: Reprodução Circulação exclusiva de caminhões Foto: Reprodução Proibido o trânsito com carros de mão Foto: Reprodução Peso máximo permitido por eixo Foto: Reprodução Comprimento máximo permitido