O que fazer em caso de acidentes com o celular?

Uma foto à beira da piscina. Um vídeo daquela onda incrível. Selfies e mais selfies no sol. Essas são situações comuns durante as férias de verão que expõe o celular a riscos. Segundo o sócio e técnico da Smartech, Fernando Menezes, durante a temporada de calor, o fluxo na loja aumenta em 30%. Mas não há motivo para pânico. Em boa parte das vezes é possível recuperar o aparelho sem grandes gastos. O especialista separou três dicas sobre os procedimentos adequados a serem feitos em casos de acidentes. Confira!

TCHIBUM!

Segundo Fernando, se o celular cair na piscina, o recomendado é mantê-lo desligado e levá-lo para uma assistência o quanto antes. “Será necessário realizar um banho químico, procedimento que seca o excesso de água dentro do aparelho”, comenta.

Se o mergulho do aparelho foi no mar, a dor de cabeça será maior. A água salgada é corrosiva e age no aparelho como se fosse um ácido, que vai comendo toda a placa do telefone. “A recuperação é bem difícil. Mesmo que ele volte a ligar, poderá apresentar problemas como o wi-fi, fone de ouvido e conector de carga”, destaca.

Ainda vale a dica. Não adianta colocar o celular no arroz. De acordo com o técnico, isso é apenas um mito popular. “O arroz irá sugar apenas a água superficial. O que prejudica mesmo o telefone é aquela que entra dentro da placa. O arroz não chega neste nível”, explica.

Queda na areia

Durante o passeio na praia, manter o celular dentro de bolsas ou em superfícies suspensas é o ideal para evitar que ele caia na areia. “Como é algo que parece muito simples, ‘caiu, pegou’, as pessoas não dão muito importância para esse tipo de acidente. Mas se os grãos entrarem nos orifícios do aparelho pode haver sérias danificações”, alerta Fernando.

O celular possui pequenos orifícios, como a entrada de fone de ouvido, saída de som e o conector de carga, que podem ficar entupidos. “Quando isso acontecer, o ideal é levar o aparelho na assistência. Métodos caseiros, como utilizar uma agulha para tirar a areia dos buraquinhos, pode fazer com que os grãos entrem ainda mais para dentro do telefone”, ressalta.

Excesso de sol

Na hora de pegar um bronze, é essencial proteger o aparelho dos raios UV’s. “Quando o celular fica muito exposto ao sol, a bateria do aparelho pode inchar, empurrando a tela para fora, o que ocasionará em rachaduras no vidro”, aponta Fernando.

Uma dica é sempre tirar a capinha do celular quando a temperatura do tempo estiver muito elevada. “Elas podem fazer o papel de uma estufa, obstruindo a saída de calor do celular.”

