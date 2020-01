Thais Fersoza arma festa surpresa para Michel Teló e se declara: O amor da minha vida

21/01/2020 | 10:10



Thais Fersoza não quis deixar o aniversário de 39 anos do maridão Michel Teló passar em branco. O casal está de férias com os filhos, Melinda e Teodoro, em Orlando, nos Estados Unidos, e apesar de estarem longe de casa, a atriz decidiu preparar uma comemoração nada básica para o cantor sertanejo.

Nas redes sociais, Thais revelou que contou com a ajuda de algumas amigas e parceiros para realizar uma festa surpresa, com direito a bolto temático, pizza e até churrasco.

- Estou dentro do banheiro de casa, eu fiz uma surpresa para o Michel. Queria muito agradecer todo mundo que colaborou com essa surpresa! Eu ia filmar, mas não consegui. A Melinda assustou com a surpresa, disse Thais.

Após a surpresa, Michel Teló contou que nem desconfiava que a esposa poderia surpreendê-lo:

- Eu não acredito! Ela me pegou de surpresa, chamou a turma toda. Organizou a festa aqui em Orlando! A Thais é muito apegada a data. Eu nem imaginava que ela estava pensando algo para amanhã ou quarta-feira! , contou ele.

A atriz ainda contou que precisou se esforçar para que Michel não desconfiasse de nada, até mesmo tirar o celular das mãos dele:

- Gente, mas eu contei tanta história, tanta resenha para fazer isso acontecer. Eu estava muito ansiosa! Queria muito que desse certo!, disse.

No Instagram, ela ainda comemorou: Porque essa semana é toda dele.. O amor da minha vida!!!!, disse a beldade ao divulgar uma foto dos dois juntos.