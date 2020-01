Destinos para aproveitar os principais feriados de 2020

Redação

Em 2020, dos nove feriados nacionais, cinco serão prolongados. Isso sem mencionar os feriados estaduais e municipais, que poderão ampliar ainda mais o leque de opções para quem quiser aproveitar as folguinhas viajando.

Confira os feriados de 2020 que são boas opções de datas para curtir em alguns destinos:

Feriados de 2020

Punta del Este, Uruguai – Carnaval (21/02 a 26/02)

Quem quiser curtir o carnaval em outro país, ao som de muita música eletrônica e com a chance de conseguir um dinheiro extra em um dos mais belos cassinos da América do Sul, pode ir ao Enjoy Punta del Este, localizado em Punta del Este, no Uruguai.

A boate Ovo Nightclub, que contará com a presença de diversos DJ’s durante o feriado, é uma das atrações preparadas pelo resort para o período de folia. O grande destaque é o francês Bob Sinclair, que está com performance está marcada para o domingo de carnaval (23/2).

Itu, São Paulo – Páscoa (10/04 – 12/04)

Para o feriado de Páscoa, a sugestão é o hotel Fazenda Capoava. Localizado em Itu, no interior de São Paulo, o empreendimento é ideal para os que desejam aproveitar o domingo de Páscoa com a família e em um ambiente totalmente calmo, tranquilo e aconchegante.

O ponto alto da experiência fica por conta da gastronomia típica de fazenda e da interação com a natureza. Isso sem mencionar as raízes históricas da propriedade, que tem quase três séculos e foi construída em taipa de pilão e erguida ao estilo bandeirista.

Sul da Amazônia, Mato Grosso – Tiradentes (17/04 a 21/04)

No feriado de Tiradentes, a dica é aproveitar para conhecer de perto a floresta Amazônica em uma experiência no Cristalino Lodge, na região de Alta Floresta, no Mato Grosso. O destino é um convite para os hóspedes se conectarem com a natureza e deixarem a tecnologia de lado para garantir momentos inesquecíveis envoltos por um bioma rico.

Triângulo das Serras, São Paulo – Dia do Trabalho (1/05 a 3/05)

Em maio, já no outono e com temperaturas mais amenas, o Botanique Hotel & SPA, no Triângulo das Serras, confluência entre os municípios de São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão, surge como opção para os turistas que optarem por um final de semana repleto de serenidade, silêncio e belas paisagens. Integrado com a natureza, o hotel é uma referência do novo design, da cultura e da gastronomia do Brasil – um projeto que cria um conceito moderno de montanha, totalmente brasileiro.

Curitiba, Paraná – Corpus Christi (11/06 a 14/06)

Para os apaixonados por baixas temperaturas, vale a pena visitar Curitiba durante o feriadão de Corpus Christi. A capital é uma excelente pedida durante o inverno. A dica de hospedagem é o Full Jazz by Slaviero Hotéis, que se autodenomina como a casa do Jazz na capital paranaense.

O gênero musical é levado a sério no empreendimento. Há apresentações ao vivo no bar, decoração temática dentro e fora do quarto (com belas fotos de grandes nomes da música) e uma DVDteca com mais de 100 títulos de shows, que vão dos clássicos ao moderno Jazz fusion.

Maceió, Alagoas – Independência do Brasil (04/09 a 07/09)

O Pratagy Beach All Inclusive Resort – Wyndham, de Maceió, em Alagoas, é a escolha certa para quem gosta de um verão fora de época. Ideal para famílias, casais e grupos de amigos, o empreendimento é a garantia de muito conforto, diversão e interação com a natureza. Destaque para as piscinas naturais, que chamam a atenção dos hóspedes pela sua beleza. Outro atrativo interessante é o regime de alimentação, que é all inclusive.

Saint-Martin, Caribe Francês – Padroeira do Brasil (09/10 a 12/10)

Saint-Martin pode ser uma opção bem interessante para quem conseguir conciliar o feriado com alguns dias de férias. Localizada no norte da ilha no Caribe, a região conta com praias belíssimas, ambiente descontraído, ótima rede hoteleira, boa gastronomia e muitas atividades para todos os tipos de viajantes.

Com clima tropical, a temperatura média anual alcança os 27º C. Em relação à hotelaria, Saint-Martin oferece uma boa variedade com estabelecimentos charmosos até hotéis de luxo, como o La Samanna, da rede Belmond, e o La Playa.

Londres, Inglaterra – Finados (30/10 a 2/11)

No feriado de finados, a sugestão é conhecer a terra da rainha. Dos 95 andares do edifício mais alto da Europa, o The Shard, em Londres, 17 abrigam o Shangri-La at The Shard, hotel 5 estrelas da rede asiática Shangri-La Hotels and Resorts. Além de conhecer os pontos turísticos da cidade, os visitantes contam com piscina coberta de borda infinita, banheira com vista para o skyline da cidade, restaurante e bar.

Alto Mar – Natal/Réveillon (25/12)

Passar o Natal e o Réveillon em alto mar pode ser uma opção para quem deseja viajar em família. A Regent Seven Seas Cruises, por exemplo, possui diversos roteiros para quem quer aproveitar o clima das festas em um dos quatro cruzeiros que viajam pelos sete mares. Eles incluem acomodação em suítes com varanda, serviços personalizados, e gastronomia de primeira – tudo all inclusive.

