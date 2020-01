Obituário - 21 de janeiro de 2020

Ademie Medici

SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 17 de janeiro

Letícia Quintino da Silva, 31. Natural de Fortaleza (CE). Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 17, em Mauá. Vale dos Pinheirais.

Santo André, domingo, dia 19 de janeiro

Odette Francisco de Souza, 97. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Pensionista. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Belasco Trevizan, 90. Natural de Itajobi (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Pensionista. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Carmo Santos, 90. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo (SP). Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Onelia Nespolo Fiaschi, 90. Natural de Olímpia (SP). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Pensionista. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonor Peres Mendes, 88. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izabel Marques da Silva, 82. Natural de Nipoã (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Roberto Bueno de Sousa, 82. Natural de Socorro (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 19. Cemitério Municipal de Socorro (SP).

Sérgio Pereira de Carvalho, 66. Natural de Votorantim (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 19. Jardim da Colina.

Ivan Sampaio Luza, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Operador de empilhadeira. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Simone José Rodrigues, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, segunda-feira, dia 20 de janeiro

Divina Dallavalle, 81. Natural de Guaranésia (MG). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, dia 16 de janeiro

Arinda Milanez Vanzella, 98. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia no bairro Suíço, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério São Pedro, em Vila Alpina.

Concepcion Sanches Martinez, 95. Natural da Espanha. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Maria Nazaré de Araujo Cordeiro, 92. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no Jardim Nazareth, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Sila Soares Rodrigues, 82. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

João Mendes Filho, 78. Natural de Itabuna (BA). Residia no Jardim Esmeralda, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Antonio Augusto Gomes, 62. Natural de Farias de Brito (CE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Eulina Silva de Sena, 61. Natural de Feira de Santana (BA). Residia no Alto do Industrial, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

José Manuel Oneto Y Vila, 60. Natural da Espanha. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.



São Bernardo, sexta-feira, dia 17 de fevereiro

Anibal da Silva Souto, 89. Natural de Ferros (MG). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Nair Galhardo Lopes, 87. Natural de Ibaté (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Zilda Testa, 87. Natural de Catanduva (SP). Residia na Vila Helena, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Toshimitsu Tada, 76. Natural de Pompéia (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 17. Cemitério do Morumbi, em São Paulo (SP).

Doraci Francisco de Lima, 76. Natural de Cambé (PR). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

José Reginaldo da Silva, 66. Natural de Santana do Mundaú (AL). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sábado, dia 18 de janeiro

Francisco Alves Filho, 68. Natural de Patu (RN). Residia no Rio Grande, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 19 de janeiro

Ademar de Farias, 80. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Funcionário público. Dia 19, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Soledade Galdeano Bonilha, 92. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 19. Cemitério das Lágrimas.

Nivalda Zalmora Garcia, 84. Natural de Altinópolis (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 17. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Odenir Petronieri, 76. Natural de Promissão (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério das Lágrimas.

Nicolau Carlos Kuz, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 16 de janeiro

Carlos Ferreira de Morais, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Cristiane Aparecida Mateus Ribeiro Alves, 51. Natural de Mauá. Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lidia.



Mauá, sexta-feira, dia 17 de janeiro

Oséias dos Reis Lacerda, 61. Natural de Tapiraguaia (MT). Residia na Vila Arapuã, em São Paulo (SP). Dia 17, em Mauá. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo (SP).

Hilda Francisco do Nascimento, 58. Natural de Urânia (SP). Residia no Parque Bancário, em São Paulo (SP). Dia 17, em Mauá. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).



Mauá, sábado, dia 18 de janeiro

Manoel Miguel do Nascimento, 80. Natural de Jaicós (PI). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Cemitério Municipal de Jaicós (PI).

Nilza Galdino da Silva, 64. Natural de Mauá. Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Maria Aparecida de Souza, 52. Natural de Mauá. Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Wanderléia Rodrigues dos Santos, 38. Natural de Campina da Lagoa (PR). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 19 de janeiro

Hilda de Apparecida Dallaqua, 89. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Judite Maria de Jesus, 85. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no Jardim Cruzeiro, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Neli da Silva Preto, 59. Natural de São Caetano. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Marleuza Silva dos Santos, 58. Natural de Bom Jesus da Lapa (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 19, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Clayton Quinto Freire, 31. Natural de Mauá. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 20 de janeiro

Elso Maia, 60. Natural de Brasília (DF). Residia no Jardim Ana Rosa, em Suzano (SP). Dia 20, em Mauá. Cemitério Rafo, em Suzano (SP).



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, sexta-feira, dia 10 de janeiro

Ailton Santos, 85. Natural do Estado de Alagoas. Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, segunda-feira, dia 13 de janeiro

João Nunes, 85. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Nidia Figueiredo da Silva, 77. Natural de Rio Tinto (PB). Residia no Recanto Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Manoel Pereira dos Santos, 51. Natural de Igaci (AL). Residia no Jardim Saúde, em Suzano (SP). Dia 13, em Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião, em Suzano (SP).



Ribeirão Pires, terça-feira, dia 14 de janeiro

Joana D’Arc do Carmo Brunelli, 65. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 14. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, quarta-feira, dia 15 de janeiro

Braulino Pereira da Silva, 91. Natural de Montes Claros (MG). Residia no bairro Rancho Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Ribeirão Pires, sábado, dia 18 de janeiro

Maria Helena Watanabe, 73. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santa Rosa, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

José Alves de Freire, 47. Natural de Taquarana (AL). Residia no Jardim Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 18, em Mauá. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, domingo, dia 19 de janeiro

Rogério Pio, 82. Natural de Juiz de Fora (MG). Residia na Vila Marquesa, em Ribeirão Pires. Dia 19, em Mauá. Cemitério São José.

Antonio Damaceno de Oliveira, 73. Natural de Francisco de Sá (MG). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 18, em Mauá. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Valdir Junior dos Santos Ferreira, 26. Natural de Mauá. Residia no Recanto Monte Alegre, em Rio Grande da Serra. Dia 18, em Mauá. Cemitério Santa Lidia.