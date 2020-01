Rafael Vitti faz ioga com a filha, seguidora questiona se ele trabalha e Tatá Werneck rebate

21/01/2020 | 09:10



Clara Maria chegou para emocionar os fãs de Tatá Werneck e Rafael Vitti! A primeira filha do casal veio ao mundo no dia 23 de outubro de 2019 e, desde então, os papais famosos fazem questão de compartilhar cada passo que dão desse momento especial da vida em família. Recentemente, a humorista encantou os seguidores com este clique do ator segurando a filha no colo. Na legenda, ela arrancou risadas de alguns seguidores:

E esse pai que faz yoga com a filha? Rafa, você está atrapalhando meu objetivo de me casar várias vezes.

Que figura!

Nos comentários o ator entrou na brincadeira e deixou claro que pretende atrapalhar mesmo o objetivo da esposa.

Como nem tudo são flores, um comentário de uma seguidora também chamou a atenção da apresentadora do Lady Night. A internauta escreveu:

Sei que a Tatá está de licença maternidade, mas o rapaz aí não trampa não?

Tatá fez questão de responder: Ele tem contrato também. Fez a novela Verão 90 e a Globo respeitou nossa vontade de ficarmos esse tempo com ela. Não se preocupe, meu marido trabalha. Já pode dormir em paz..